Украинец нашел простой выход из сложной ситуации с военкоматом ТСН: украинец сбежал от сотрудников военкомата через окно автомобиля

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Житель украинского города Днепр, которого задержали сотрудники территориального центра комплектования (аналог военкомата), смог сбежать через окно автомобиля, сообщает телеканал ТСН. Он также смог забрать из багажника авто свой велосипед перед тем, как покинуть место происшествия. По информации журналистов, беглецу оказывали помощь прохожие.

На Украине нередки случаи уклонения от военной службы. В стране объявлена всеобщая мобилизация, выезд из страны для мужчин запрещен.

Ранее сообщалось, что двое мужчин напали на украинского пограничника в Закарпатье. Нападавшие забрали у него пистолет и скрылись в Румынии. Мужчины находились в запретной зоне. Позже в Румынии задержали двух украинцев, которых подозревают в нападении на украинских пограничников во время незаконного пересечения границы в Закарпатье.

До этого стало известно, что по всей Украине территориальные центры комплектования (аналог военкоматов) передали в полицию запросы на розыск 94,5 тысячи уклонистов. Больше всего обращений (38 282 заявления) подано за четыре месяца в Днепропетровской области. Найдено и доставлено в ТЦК лишь 5511 человек. В Черниговской области найдены 1429 уклонистов по 9115 запросам, в Харьковской области — 1954 человека на 4664 обращения.