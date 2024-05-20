Стало известно, сколько уклонистов разыскивает полиция на Украине «Страна.ua»: на Украине разыскивают 94,5 тысячи уклонистов

Фото: Kyrylo Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

По всей Украине территориальные центры комплектования (аналог военкоматов) передали в полицию запросы на розыск 94,5 тысячи уклонистов, сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на украинскую полицию. Больше всего обращений (38 282 заявления) подано за четыре месяца в Днепропетровской области. Найдено и доставлено в ТЦК лишь 5511 человек.

В Черниговской области найдены 1429 уклонистов по 9115 запросам, в Харьковской области — 1954 человека на 4664 обращения. По данным канала, главки некоторых украинских регионов отказались предоставить данные, сославшись на неполную статистику.

Ране сообщалось, что правительство Украины было вынуждено начать жесткую мобилизацию в стране на фоне усталости и падения морального духа среди населения. При этом сама кампания по пополнению войск становится все менее популярной в стране.

Позже постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что чаще всего уклонисты пытаются пересечь границу Украины с Молдавией и Румынией, их количество достигло рекордных масштабов. По информации дипломата, только на румынскую территорию сбежали 11 тысяч мужчин. Некоторые переходят границу через Карпатские горы, кто-то пытается переплыть реку Тису. В ней регулярно находят тела тех, кому не удалось добраться до противоположного берега.