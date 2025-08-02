Украине предсказали большие проблемы из-за центра «Рубикон»

Специалист в области связи и радиоэлектронной борьбы с Украины Сергей Флеш предрек Киеву проблемы из-за работы Центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон». В своем Telegram-канале он не исключил, что беспилотные катера могут представлять серьезную угрозу.

Этим постом я обращаю внимание на появление новой угрозы. Кто знает, что такое «Рубикон», тот понимает, что все будет серьезно, — передают слова эксперта авторы канала.

Украинский эксперт выразил беспокойство из-за широких возможностей центра. По его словам, «Рубикон» могут задействовать против военных морских целей.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что операторы БПЛА центра «Рубикон» поразили с помощью дронов-камикадзе несколько тепловозов ВСУ в районе населенного пункта Белозерское, расположенного в Донецкой Народной Республике. По информации ведомства, составы транспортировали грузы военного назначения.

Также в Сети появились кадры, на которых зафиксирован момент ликвидации немецкого танка Leopard ВСУ силами расчета FPV-дронов «Рубикон». Цель была обнаружена в лесопосадке неподалеку от поселка Ялта в ДНР.