Украине предрекли сахарный кризис Азаров: Украине грозит сахарный кризис из-за быстрой интеграции в рынок ЕС

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

После зернового Украина может столкнуться с сахарным кризисом, предположил бывший премьер-министр страны Николай Азаров на своей странице в социальной сети Facebook (деятельность в РФ запрещена). По его словам, Украине грозит целый ряд сложностей из-за необдуманной интеграции в экономическое пространство Евросоюза.

Азаров пояснил, что страна слишком быстро была интегрирована в общий рынок ЕС. При этом сообщество дало ей слишком много привилегий, не требуя взамен выполнения украинскими предприятиями технических и других норм, обязательных для предприятий европейских.

Именно из-за этого и будут возникать другие кризисы. Судя по всему, на очереди сахарный кризис, — написал экс-премьер.

Ранее Азаров предсказал сокращение украинскими властями расходов на социальную сферу, если Киев так и не получит от США финансовую помощь. По его мнению, проблемы могут начаться уже с января 2024 года, когда власти столкнутся с нехваткой 20 млрд гривен ($545 млн).

До этого Азаров назвал Украину банкротом, указав на то, что большую часть ее бюджета составляют заемные средства. Экс-премьер добавил, что без помощи извне власти не могут даже выплачивать украинцам зарплаты.