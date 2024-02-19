Военные ВСУ заняли новые рубежи обороны после отступления из Авдеевки Тарнавский: солдаты ВСУ закрепились на новых рубежах после отхода из Авдеевки

Фото: МО РФ

Украинские военные закрепились на новых рубежах обороны после отступления с уничтоженных позиций в Авдеевке, заявил в Telegram-канале командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский. По его словам, эти позиции находятся в районе населенных пунктов Ласточкино, Новобахмутовка и Первомайское.

Тарнавский подчеркнул, что по военным из «Таврии» были нанесены 26 авиаударов и свыше 800 ударов из артиллерии.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее высказал мнение, что потеря Украиной Авдеевки имеет негативные последствия для всей Европы, так как российская армия «приблизилась к домам европейцев». Он предположил, что «Россия представляет угрозу для европейской безопасности».

Ранее Минобороны РФ опубликовало видео бегства украинских военных из Авдеевки еще до приказа главкома ВСУ Александра Сырского об отступлении.

Министр обороны России Сергей Шойгу проинформировал российского президента Владимира Путина о взятии Авдеевки под полный контроль российских вооруженных сил. По данным Минобороны, ВСУ были вытеснены с территории площадью 31,75 квадратного километра.

В свою очередь военкор Александр Коц объяснил крайнюю деморализацию украинских бойцов тем, что ВС России после начала наступления сумели перерезать «артериию жизни» — трассу Авдеевка — Северное. Тем самым бойцы лишили ВСУ поставок боеприпасов и нарушили их ротацию.