Украинцы вышли к посольству Белоруссии с акцией против произвола силовиков

https://static.news.ru/photo/ae740364-de2d-11ea-be8e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

Акция против политических репрессий и произвола милиции началась у посольства Белоруссии в Киеве. На мероприятие по состоянию на 14:20 (по местному времени) вышли несколько десятков человек.

Люди у диппредставительства, которое находится в доме 3 по улице Коцюбинського, держат бело-красно-белый флаг (такой флаг был у Белоруссии до прихода к власти действующего президента Александра Лукашенко), а также флаги Украины, маски с портретом Лукашенко и плакаты.

Активисты ведут себя мирно, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на корреспондента. Участники мероприятия зажигают дымовые шашки белого и красного цветов.

Организатором протеста стало правозащитное объединение «Синдикат».

13 августа, как писал NEWS.ru, неизвестный бросил фейерверк в здание киевского посольства Белоруссии и убежал. Также в этот день прошёл митинг, организованный украинским бюро правозащитной организации Amnesty International, в поддержку белорусов, которые были задержаны в ходе массовых протестов в разных городах республики.