Украина расторгла соглашение с Россией о торговых представительствах

https://static.news.ru/photo/651a5cbc-e08b-11ea-9432-fa163e074e61_660.jpg Эмине Джапарова Фото: facebook.com/edzhaparova

Пресс-служба МИД Украины сообщила о расторжении соглашения с РФ о взаимном учреждении торговых представительств. Об этом решении заявила первый заместитель главы МИД Эмине Джапарова.

Сегодня на внеочередном заседании кабмина принято решение о прекращении соглашения между правительством Украины и правительством России о взаимном учреждении торговых представительств, которое действовало с октября 1992 года, — цитирует её ТАСС.

Она также добавила, что данное соглашение потеряло практическое значение и не отвечает национальным интересам страны. Решение она назвала логичным и последовательным.

Как информировал NEWS.ru, после вступления Владимира Зеленского в должность президента Украины Киев перестал направлять Москве уведомления о расторжении двусторонних соглашений. Этот процесс начался при бывшем руководителе соседнего государства Петре Порошенко.