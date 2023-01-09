Стало известно о поставках Киеву вооружений с «истекшим сроком годности» Посол Украины в Великобритании Пристайко заявил о поставленном вооружении с «истекшим сроком годности»

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Украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко в интервью американскому журналу Newsweek заявил, что Киеву отправили часть вооружения с «истекшим сроком годности». Издание отмечает, что Запад все еще не открыл свои склады для украинской стороны в той степени, в которой хотел бы Киев.

Часть оборудования с истекшим сроком годности. Мы шутим, что если вы хотите его утилизировать, отдайте нам... — заявил Пристайко.

Ранее глава Союза военнослужащих бундесвера Андре Вюстнер заявил, что армия ФРГ ослабевает в результате поставок оружия на Украину из резерва Вооруженных сил Германии. По его словам, на положение немецких ВС негативно влияет каждая поставка вооружений, войска таким образом «каннибализируются».

Американский генерал в отставке Барри Маккеффри ранее заявил, что украинская армия несет огромные потери и находится в опасном положении. Он выразил свои сомнения в способности украинских военных добиться успехов на поле боя одними оборонными системами. Бывший военный отметил, что поставки ЗРК Patriot Украине «не изменят ситуацию на земле» из-за превосходства российской армии в авиации и артиллерии. Он выступил с предложением передать Киеву американские танки M1 Abrams, а также ракеты типа «земля — земля» ATACMS.