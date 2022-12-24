В США заявили об огромных потерях ВСУ и большой опасности для Киева Генерал США Маккеффри: ВСУ несут огромные потери и находятся в большой опасности

Фото: Sadak Souici / Keystone Press Agency / Global Look Press

Американский генерал в отставке Барри Маккеффри заявил MSNBC, что украинская армия несёт огромные потери и находится в опасном положении. Он выразил свои сомнения в способности украинских военных добиться успехов на поле боя одними оборонными системами. Бывший военный отметил, что поставки ЗРК Patriot Украине «не изменят ситуацию на земле» из-за превосходства российской армии в авиации и артиллерии.

Украина несёт огромные потери и находится в великой опасности, — сказал Маккеффри.

Он выступил с предложением передать Киеву американские танки M1 Abrams, а также ракеты типа «земля — земля» ATACMS.

Журналисты Джулианны Барнс, Хелены Купер и Эрика Шмитта в совместной статье для газеты The New York Times ранее написали, что украинская армия обескровлена, а запасы западных боеприпасов истощились. Отмечается, что в связи с этим Киев попал в безвыходное положение.

По мнению авторов, военно-промышленный комплекс Соединенных Штатов не способен производить столько оружия, сколько ВСУ нужно для превосходства над Москвой на поле боя. Отдельно американцы отметили и тактику российских войск. Командующий Объединенной группировки войск Сергей Суровикин эффективно проводит сложные военные операции, подчеркнули они.