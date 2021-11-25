Украина потребовала от Испании отозвать учебники с российским Крымом

Отозвать тираж учебников для школьников, в которых Крым изображен в качестве части Российской Федерации, потребовало посольство Украины от властей Испании. Об этом говорится в сообщении дипломатического ведомства, размещённом на странице в социальной сети Facebook.

По информации ведомства. посол Украины Сергей Погорельцев обратился к министру образования и профессиональной подготовки Испании Пилар Аллегрии Континенте в связи с «грубой ошибкой», которая якобы была допущена создателями учебника «Социальные науки» для учеников 6-го класса средней школы. Учебники выпустило издательство Edelvives. В нём авторы указали, что Крымский полуостров является частью Российской Федерации.

Был поднят вопрос об отзыве всего тиража этого учебника из учебных заведений Испании, а также высказана просьба не допускать в дальнейшем одобрения этим министерством таких учебников для учебных заведений Испании, — говорится в сообщении.

Крым вошёл в состав РФ весной 2014 года по результатам всенародного референдума жителей полуострова. Украина не признала результаты народного волеизъявления. Киев считает Крым «временно оккупированной территорией».

Ранее сообщалось, что премьер-министр Болгарии Румен Радев назвал реалии таковыми, что на данный момент Крым является российским. В то же время он согласился с тем, что аннексия полуострова является нарушением международного права. МИД Украины вызвал посла Болгарии в Киеве из-за первых слов главы государства о принадлежности Крыма.