Украина потребовала от российских спортсменов отказаться от Игр дружбы И. о. министра спорта Украины Бедный: атлеты из РФ не должны участвовать в ИД

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Участники Олимпиады в Париже из числа российских спортсменов должны отказаться от выступления на Играх дружбы, заявил исполняющий обязанности министра спорта Украины Матвей Бедный в интервью французской газете Le Monde. Он считает, что они должны дать об этом письменное обещание. То же самое, по его мнению, должны сделать и белорусские атлеты.

Атлеты из обеих стран должны подписать документ, что они не примут участия в Играх дружбы, — сказал Бедный.

Депутат Госдумы олимпийская чемпионка Светлана Журова заявила, что Украина и Международный олимпийский комитет (МОК) не имеют права указывать российским и белорусским спортсменам, в каких соревнованиях они могут выступать. По ее мнению, заявление Бедного свидетельствует еще об одной попытке сорвать Игры дружбы.

Депутат считает, что МОК делает все возможное, чтобы не допустить участия россиян в Олимпиаде. Она называет вполне вероятным сценарий, где ни один российский спортсмен не будет участвовать в соревнованиях.

Накануне стало известно, что МОК не допустил к лицензионному турниру на Игры 2024 года в Париже двукратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Абдулрашида Садулаева. Состязание состоится 5–7 апреля в Баку. Это уже второе подобное решение в отношении спортсмена. Ранее Садулаеву не дали выступить на чемпионате Европе, не пустив в Румынию по шенгенской визе.