В Госдуме возмутились желанием Украины сорвать Игры дружбы Депутат Журова: Украина не имеет права указывать российским спортсменам

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Светлана Журова

Украина и Международный олимпийский комитет (МОК) не имеют права указывать российским и белорусским спортсменам, в каких соревнованиях они могут выступать, заявила NEWS.ru депутат Госдумы олимпийская чемпионка Светлана Журова. По ее мнению, заявление исполняющего обязанности министра спорта Украины Матвея Бедного свидетельствует еще об одной попытке сорвать Игры дружбы.

Это вообще как может быть? Как они нам могут указывать, где наши спортсмены могут выступать? Особенно Украина и МОК. Может, это МОК дальше продолжает рекомендовать или это их инициатива. Одно дело, могут не приехать иностранцы, это их право, — отметила Журова.

Депутат подчеркнула, что спортсмены могут не приехать по уважительной или неуважительной причине, либо участвовать, либо не участвовать по причине болезни или травмы. Однако, по мнению Журовой, Украина это не приемлет.

Еще надо подписать бумагу об отказе выступать на Играх дружбы. Они понимают, какое отношение будет у людей к этим спортсменам, которые приедут на Олимпиаду и подпишут этот документ, — сказала Журова.

Ранее Матвей Бедный в интервью газете Le Monde заявил, что российские и белорусские участники Олимпиады в Париже должны дать письменное обещание отказаться от выступления на Играх дружбы. Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Игры дружбы состоятся с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Они включают в себя соревнования по 33-м летним видам спорта.