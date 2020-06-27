https://static.news.ru/photo/19081e26-b869-11ea-8b34-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yurii Rylchuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украина не может справиться с распространением коронавирусной инфекции. Страна пополнила печальную статистику, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения страны.

Украина попала в список стран с высокими темпами распространения COVID-19. В этом списке также оказались Албания, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Армения, Северная Македония, Казахстан, Кыргызстан, Косово, Молдова и Швеция, — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Минздрав в очередной раз призвал украинцев не забывать о том, что карантин до сих пор действует. Граждане должны помнить не только о правилах гигиены, но и продолжать носить маски и перчатки.



11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. За полгода заразились миллионы людей. На данный момент Россия занимает третье место по количеству заразившихся в мире. Всего заразились 9 913 207 человек, умерли 497 560 пациентов, 5 391 801 смог победить болезнь.

По данным на 27 июня, суточный прирост числа заболевших коронавирусом на Украине немного снизился по сравнению с предыдущими днями: зарегистрировано 948 новых случаев, сообщается на сайте системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны. Из ранее заболевших выздоровели 402 человека, скончались 24 пациента. Рекордный прирост заболевших зарегистрирован на Украине 26 июня — 1109, к этому дню показатели суточного прироста повышались в течение нескольких дней. Так, 25 июня было выявлено 994 новых инфицированных, 24 июня — 940, а 23 июня — 833.

Как писал NEWS.ru, в 13 регионах Украины могут усилить карантинные меры из-за превышения ряда критериев распространения коронавирусной инфекции, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. Ввести новые ограничения могут в западных областях и в Киеве.