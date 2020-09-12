Украина бросила американские катера на охрану границы с Белоруссией

https://static.news.ru/photo/c9f39eb0-f5b1-11ea-997b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Державна прикордонна служба України/facebook.com

Воздушное пространство над границей между Украиной и Белоруссией патрулируют беспилотные аппараты, а на водных участках дежурят катера. Об этом 13 сентября сообщили в украинской Госпогранслужбе.

Власти Украины усилили охрану границы с северным соседом, чтобы предотвратить правонарушения и не допустить каких-либо провокаций, нестандартных ситуаций, в том числе незаконного пересечения границы.

На водных рубежах находятся катера Safe Boat 27, полученные погранслужбой при содействии посольства Соединённых Штатов на Украине.

Протяжённость белорусско-украинской границы составляет около тысячи километров, её дважды пересекает река Припять и Днепр, передаёт портал ukraina.ru.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что армия страны подготовилась к началу военных учений «Кавказ-2020», которые пройдут около украинских границ.

Российско-белорусские тактические учения «Славянское братство» пройдут на полигоне Брестский с 14 по 25 сентября. Это плановые манёвры, которые организованы в соответствии с Планом международной деятельности на 2020 год, сообщили в Министерстве обороны РФ. Там уточнили, что такие учения проводятся с 2015 года, а решение о проведении нынешнего этапа было принято в октябре 2019 года. Военные двух стран отработают вопросы взаимодействия слаженности подразделений при выполнении тактических задач. На территорию Белоруссии бойцов из России доставят железнодорожным транспортом, писал NEWS.ru.