Украина бросила американские катера на охрану границы с Белоруссией

Воздушное пространство над границей между Украиной и Белоруссией патрулируют беспилотные аппараты, а на водных участках дежурят катера. Об этом 13 сентября сообщили в украинской Госпогранслужбе.
Власти Украины усилили охрану границы с северным соседом, чтобы предотвратить правонарушения и не допустить каких-либо провокаций, нестандартных ситуаций, в том числе незаконного пересечения границы.
На водных рубежах находятся катера Safe Boat 27, полученные погранслужбой при содействии посольства Соединённых Штатов на Украине.
Протяжённость белорусско-украинской границы составляет около тысячи километров, её дважды пересекает река Припять и Днепр,
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что армия страны подготовилась к началу военных учений «Кавказ-2020», которые пройдут около украинских границ.
Российско-белорусские тактические учения «Славянское братство» пройдут на полигоне Брестский с 14 по 25 сентября. Это плановые манёвры, которые организованы в соответствии с Планом международной деятельности на 2020 год, сообщили в Министерстве обороны РФ. Там уточнили, что такие учения проводятся с 2015 года, а решение о проведении нынешнего этапа было принято в октябре 2019 года. Военные двух стран отработают вопросы взаимодействия слаженности подразделений при выполнении тактических задач. На территорию Белоруссии бойцов из России доставят железнодорожным транспортом, писал NEWS.ru.
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