«Привлекли разведку»: Зеленский заявил о готовности к учениям «Кавказ-2020»

https://static.news.ru/photo/d234bf2e-f57e-11ea-a64a-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Volodymyr Zelensky/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что армия страны подготовилась к началу российских военных учений «Кавказ-2020», которые пройдут около украинских границ.

По его словам, вопрос безопасности изучен с представителями Генерального штаба ВСУ и Министерства обороны, сообщает 24 канал.

Также мы привлекали к этому нашу разведку. Мы готовы к этому вопросу. Мы ничего не боимся, мы полностью готовы, — отметил Зеленский.

Прежде украинские эксперты высказывали беспокойство по поводу этих учений, поскольку считали, что Москва под их прикрытием попытается захватить новые территории Украины. Утверждалось, что якобы Россия намерена взять под свой контроль дамбу в Херсоне и решить таким образом проблему с дефицитом пресной воды в Крыму.

Ранее NEWS.ru сообщал, что депутат Верховной рады Ренат Кузьмин заявил: команда бывшего президента Украины Петра Порошенко запустила процесс насильственного свержения нынешнего главы государства Владимира Зеленского. Кузьмин считает, что оппоненты Зеленского ждут лишь повода для захвата власти. Он необходим, чтобы легитимизировать их действия. Условия для переворота команда Порошенко уже создаёт.