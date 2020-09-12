Депутат Рады заявил о плане силового свержения Зеленского

https://static.news.ru/photo/a104b992-6c83-11ea-8056-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com

Депутат Верховной рады Ренат Кузьмин заявил, что команда бывшего президента Украины Петра Порошенко запустила процесс насильственного свержения нынешнего главы государства Владимира Зеленского.

В органах государственной власти и в правоохранительных органах, и в силовых структурах, в том числе и в армии, существует довольно большая группа людей, недовольных действующим президентом и готовых присоединиться к государственному перевороту в удобное для них время, — отметил нардеп в эфире телеканала Zik.

Кузьмин считает, что оппоненты Зеленского ждут лишь повода для захвата власти. Он необходим, чтобы легитимизировать их действия. Условия для переворота команда Порошенко уже создаёт.

Активные действия должны начаться после того, как фракция Порошенко в Раде организует «бутафорский сбор подписей» за создание следственной комиссии по расследованию действий нынешней власти, добавил политик. После провала попытки действующий парламент будет объявлен недееспособным, а команда Порошенко призовёт людей на улицы.

Такое развитие событий станет хорошим поводом для тех групп украинского общества, которые готовы на свержение власти вооружённым путём, подчеркнул Кузьмин.

Ранее NEWS.ru сообщал, что журналист Дмитрий Гордон обратился к Владимиру Зеленскому и предупредил о грозящей ему и Украине «катастрофе». По его словам, глава государства ведёт его не туда и не с теми. Гордон считает, что Зеленского окружает огромное количество предателей, людей, завербованных Россией или являющихся агентами влияния РФ. Он высказал опасения, что эти люди могут «подвести под монастырь» не только Зеленского, но и всю Украину.