Гордон предупредил Зеленского о его пророссийском окружении

https://static.news.ru/photo/15228db4-f4a0-11ea-814d-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Журналист Дмитрий Гордон обратился к президенту Владимиру Зеленскому и предупредил о грозящей ему и Украине «катастрофе». По его словам, глава государства ведёт его не туда и не с теми.

Своё заявление Гордон сделал в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера», которое транслировалось на официальном Facebook-аккаунте передачи.

Владимир Александрович, вас окружает огромное количество предателей, российских наёмников в прямом смысле этого слова, людей, завербованных Россией или являющихся агентами влияния РФ. Эти люди толкают вас, а с вами всю Украину в объятия России, на условия России, — заявил журналист.

Он высказал опасения, что эти люди могут «подвести под монастырь» не только Зеленского, но всю Украину. При этом Гордон не стал называть конкретных фамилий, отметив лишь, что «они известны».

Главной ошибкой Зеленского является то, что он «зачистил» власть от проукраинских профессионалов, а «окружает себя российскими ребятами», подчеркнул журналист.

Ранее NEWS.ru сообщал, что экс-глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан назвал депутата Верховной рады Николая Тищенко «самым авторитетным» человеком в окружении украинского лидера. Об этом он сказал в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. Николай Тищенко — это тот человек, который не просто моральный авторитет, но и визионер, он пользуется доверием общества, отметил Богдан.