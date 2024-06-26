Уклонисты вынудили украинских пограничников усилить контроль в Закарпатье Украинские пограничники усилили контроль в Закарпатье из-за уклонистов

Фото: Serhii Hudakukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Pres

Уклонисты вынудили пограничную службу Украины ввести усиление еще в одном приграничном районе Закарпатской области. По данным Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины, мужчины призывного возраста пытаются сбежать из страны через пограничную полосу в пределах Ужгородского района, который граничит с Венгрией, Словакией и Польшей. В связи с этим были введены дополнительные режимные ограничения.

Их введение обусловлено усилением охраны государственной границы и контроля <…> с целью предотвращения правонарушений в приграничье, — говорится в сообщении службы.

Так, запрещено пребывать за границами населенных пунктов, передвигаться на автотранспорте в сторону границы, а также находиться на дорогах, ведущих к ней, с 22:00 до 05:00 мск. Также запрещена остановка автотранспорта на обочинах дорог. Ранее аналогичные ограничения ввели в Береговском, Раховском, Тячевском и Хустском районах Закарпатской области.

Недавно украинские пограничники задержали двух пассажиров такси, которые заплатили по €4 тысячи, чтобы выехать из страны в Румынию. Автомобиль ехал в объезд контрольно-пропускного пункта. Против них составили протоколы об административном правонарушении. Меньше повезло водителю — он стал фигурантом уголовного дела за незаконную переправку людей через госграницу.