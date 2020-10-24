Учёные: в Европе за полвека уменьшилось количество евреев

https://static.news.ru/photo/ceeefbd4-17a4-11eb-ba78-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

За последние 50 лет Европа потеряла почти 60% своего еврейского населения. Об этом свидетельствует исследование Института исследования еврейской политики (Лондон) «Евреи в Европе на рубеже тысячелетий».

Главной причиной оттока назван распад СССР, после которого границы открылись и евреи покинули Восточную Европу.

В конце XIX века в Европе проживали 90% всех евреев мира, в настоящее время этот показатель находится на уровне 9%. В Старом Свете проживают 1,3 млн евреев (0,1% населения континента). Во Франции, Германии и Великобритании две трети из этого числа.

Евреи не просто неотъемлемая часть европейской истории и культуры. Фактически, это одна из её старейших и наиболее самобытных групп, — говорится в докладе.

Эта группа на протяжении большей части своей истории находилась в зависимости от обществ, обладающими гражданскими правами и землями, отмечается в документе.

Накануне Второй мировой войны количество евреев в мире достигло 16,5 млн человек. Больше всего их проживало в Европе, Америке и Палестине. Гибель евреев в Холокосте сократило еврейское население до почти 11 млн человек.

Как сообщают «Новые известия», в настоящее время постоянно проживают в Европе 70 тысяч евреев израильского происхождения. 25% из них в Великобритании. Эти люди не планирует уезжать в Израиль или другие страны. 24% семей с пятью с более детьми проживают в Бельгии, в которой находится наибольшее количество ультраортодоксальных евреев. Меньше всего многодетных еврейских семей (5%) в Польше. В браке с неевреями в этой стране состоят более трех четвертей польских евреев, в то время, как в Бельгии этот показателей равен 14%.

Специалисты отмечают, что в смешанных браках дети часто воспитываются не как евреи, что является важным фактором уменьшения численности еврейского населения.

Наибольшее количество обращённых в иудаизм в Испании — 25%, а меньше всего в Великобритании — 4%. В Евросоюзе евреи настроены более проеврейски, чем нееврейское население. Примечательно, что в Венгрии 51% евреев говорят о преданности ЕС, а среди остального населения также высказываются только 19% человек. Похожий разрыв зафиксирован в Польше и Австрии.

Как писал NEWS.ru, историк Константин Плоткин назвал одним из ужасов Второй мировой войны добивание евреев поляками.