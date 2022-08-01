Ученые обнаружили новые «неприличные» симптомы оспы обезьян Ученые рассказали об опухании половых органов у больных оспой обезьян

Фото: Chen Xinbo/XinHua/Global Look Press

Ученые из Лондона исследовали состояние здоровья 197 мужчин, сдавших положительный тест на оспу обезьян, и назвали новые «неприличные» симптомы болезни, сообщило издание NewScientist. Так, 71 пациент сообщил о ректальной боли, 31 пациент рассказал об опухании полового члена. 20 испытуемым понадобилась госпитализация.

Известно, что из 197 участников исследования, проведенного с мая по июль 2022 года, 70 были ВИЧ-положительными, а у 56 были диагностированы инфекции, передающиеся половым путем. Также у всех пациентов были различные формы поражения на коже или слизистых оболочках, например во рту или половых органах. По словам исследовательницы Джулии Билинска, появление новых симптомов оспы обезьян пока до конца не изучено.

Это может свидетельствовать об изменении естественного течения болезни или может быть связано со способом передачи, — прокомментировала она.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 23 июля объявила вспышку оспы обезьян ЧС в области здравоохранения. На сегодня в мире выявлено более 21 тыс. заболевших оспой обезьян в 78 странах. При этом более 70% инфицированных зарегистрированы в Европе.

Ранее было официально подтверждено три случая смерти от оспы обезьян за пределами Африканского континента. Два из них произошли в Испании, один — в Бразилии.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус призвал гомосексуалов сократить число сексуальных контактов, чтобы предотвратить распространение вируса, так как ранее в Минздраве Великобритании отметили, что заметная доля выявленных случаев приходится на геев и бисексуальных мужчин из-за нового способа передачи вируса.