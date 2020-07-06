Убитый в Австрии россиянин был выходцем из Чечни

https://static.news.ru/photo/d0dd1352-bf6d-11ea-9ed7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lukas Barth-Tuttas/Pool//Global Look Press

Убитый в австрийском городе Герасдорф россиянин был выходцем из Чечни. В соответствии с программой защиты личности он получил в Австрии имя Мартин Бек.

Убитый — лицо с российским заграничным паспортом чеченского происхождения. Я могу подтвердить, что это выходец из Чечни. То же самое касается обоих задержанных, — передаёт ТАСС слова представителя прокуратуры города Корнойбург.

По заявлению собеседника, убитый россиянин был участником защиты личности, так как полиция считала, что его жизнь находится в опасности.

Первоначальное имя не озвучивается, поскольку под угрозой могут находиться его родственники.

Ранее в австрийских изданиях появилась информация о том, что уроженец Чечни, называвший себя бывшим сотрудником Министерства шариатской государственной безопасности Республики Ичкерия, Мамихан Умаров застрелен выстрелом в голову. Убийца подкараулил жертву около торгового центра G3 на улице Брюнерштрассе в городе Герасдорф-бай-Вин. Выстрел, оказавшийся смертельным, прозвучал в 19:30 по местному времени.

Известный как Анзор из Вены сепаратист ранее критиковал Рамзана Кадырова. Он также связывал покушения в Европе на политэмигрантов и бывших чеченских сепаратистов с российскими спецслужбами.

Как писал NEWS.ru, полиция Австрии произвела второе задержание после убийства россиянина под Веной, рассказала представитель полиции земли Нижняя Австрия Соня Штаммингер.