У жителей Полтавской области Украины изъяли танки и бронетехнику У жителей Полтавской области Украины изъяли 11 танков и две бронированных машины

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

Бронетранспортер БТР 4Е, оставленный Вооруженными силами Украины

Сотрудники правоохранительных органов Украины изъяли у жителей Полтавской области более семи тысяч единиц оружия, а также две бронированных машины и 11 танков. В общей сложности местные силовики возбудили 92 уголовных дела по статье о незаконном обороте оружия, пишет Espreso.tv со ссылкой на областную прокуратуру. Также в ходе обысков были изъяты гранаты, пулеметы, автоматы, пистолеты и гранатометы.

В Полтавской области у местных жителей изъяли более 7 тысяч единиц оружия, боеприпасов, две бронированные машины и 11 танков. Возбуждено 92 уголовных производства по фактам незаконного приобретения и хранения оружия, — привело сообщение областной прокуратуры издание.

При этом местные силовики утверждают, что в Полтавской области на 35% снизился уровень преступности, а также на 29,6% сократилось число уголовных правонарушений (с 2166 до 1525).

10 июня сотрудники Росгвардии задержали трех союзников ВСУ в Харьковской области во время проведения операции по проверке территории по месту жительства. В ходе проверочных мероприятий росгвардейцы осмотрели 50 домов. По завершении данных операций силовики изъяли у пособников украинской армии 17 единиц оружия, включая гранаты РГД-5, дробовики и автоматы

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии пресекли деятельность 38 подпольных оружейных мастерских в России. В ходе операции, которая проводилась в 33 регионах, они изъяли 560 единиц огнестрельного оружия. Оперативные мероприятия и следственные действия проводились в Москве, Санкт-Петербурге, Крыму, Ингушетии, Дагестане, Забайкалье, Алтайском, Краснодарском, Красноярском, Приморском и Хабаровском краях, Астраханской, Владимирской, Московской, Ленинградской, Нижегородской, Самарской и других областях.