Тысячи жителей Германии вышли на митинг против нового локдауна

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Акция протеста против нового локдауна началась в центре немецкого Лейпцига. На митинг вышли тысячи человек.

В полиции сообщили, что активисты не надевают маски и не держат необходимую дистанцию. Силовики несколько раз обращались к собравшимся с просьбой соблюдать необходимые меры безопасности, но специальных мер против них не применяли.

Журналисты телеканала MDR рассказали , что люди стоят плотно и полиция не может осуществлять контроль. Активисты держат плакаты с требованием отказаться от жёстких ограничений. Также в толпе замечены флаги националистических группировок.

Для участия в мероприятии люди приехали со всей страны. При этом официально разрешён сбор максимум 16 тысячам человек.

Ранее NEWS.ru писал, что 28 октября канцлер ФРГ Ангела Меркель анонсировала введение нового «ограниченного карантина» из-за пандемии COVID-19.

Все встречи вне дома в Германии с 2 ноября разрешены только между членами не более двух домохозяйств и не более чем в составе 10 человек. При этом число участников встреч в квартирах, частных вечеринок будет контролироваться более жёстко, чем при первом локдауне. Также в стране временно закрываются театры, кино, фитнес-центры, публичные дома, косметические салоны, отели и общепит. Эти меры продлятся по меньшей мере до конца месяца.