Twitter-аккаунт посла Китая в Великобритании взломали

Посольство Китая в Великобритании сообщило, что неизвестные злоумышленники взломали аккаунт посла страны в Лондоне Лю Сяомина. В диппредставительстве назвали преступников антикитайскими элементами.
Дипломаты сообщили о случившемся руководству Twitter и призвали расследовать инцидент,
Недавно несколько антикитайских элементов атаковали Twitter-аккаунт Лю Сяомина и использовали отвратительные методы для обмана общественности. Посольство Китая резко осуждает такое гнусное поведение, — отмечается в сообщении.
Накануне газета The Sun
Как писал NEWS.ru, в ночь с 15 на 16 июля произошла массовая хакерская атака на Twitter. В аккаунтах десятков богатых и знаменитых людей стали появляться однотипные сообщения с предложением заработать биткоины. Взлому, в частности,
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