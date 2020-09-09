Twitter-аккаунт посла Китая в Великобритании взломали

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Вице-канцлер Германии Олаф Шольц призвал Россию к сотрудничеству в разбирательстве по поводу отравления политика Алексея Навального. Он заявил, что ждёт от Москвы проведения расследования.

Он отметил, что отравление оппозиционера веществом из группы «Новичок» — тяжкое преступление, передаёт РИА Новости. Из того, что нам сейчас известно, понятно, что должны быть сделаны выводы. И поэтому важно,...