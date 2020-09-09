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Европа

Twitter-аккаунт посла Китая в Великобритании взломали

19:21, 09 сентября 2020
Фото: Depo Photos/Global Look Press

Посольство Китая в Великобритании сообщило, что неизвестные злоумышленники взломали аккаунт посла страны в Лондоне Лю Сяомина. В диппредставительстве назвали преступников антикитайскими элементами.

Дипломаты сообщили о случившемся руководству Twitter и призвали расследовать инцидент, говорится на сайте посольства.

Недавно несколько антикитайских элементов атаковали Twitter-аккаунт Лю Сяомина и использовали отвратительные методы для обмана общественности. Посольство Китая резко осуждает такое гнусное поведение, — отмечается в сообщении.

Накануне газета The Sun сообщила, что со страницы посла поставили лайк твиту, который содержал неприличное видео.

Как писал NEWS.ru, в ночь с 15 на 16 июля произошла массовая хакерская атака на Twitter. В аккаунтах десятков богатых и знаменитых людей стали появляться однотипные сообщения с предложением заработать биткоины. Взлому, в частности, подверглись страницы Билла Гейтса, Илона Маска, Барака Обамы, Джо Байдена, Джеффа Безоса, Канье Уэста, Apple и Uber. Под натиском киберпреступников также пали аккаунты крупнейших бирж криптовалюты.

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