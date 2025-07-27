Турция похвасталась закамуфлированной системой запуска ракет

Турецкая компания Roketsan представила на международной выставке IDEF в Стамбуле инновационную ракетную систему, замаскированную под стандартный грузовой контейнер. Разработка была продемонстрирована на территории аэропорта имени Ататюрка в рамках мероприятия, которое собрало более 230 делегаций из 100 стран, пишет РИА Новости.

Система позволяет запускать шесть крылатых ракет Kara Atmaca («Черный ястреб») с дальностью поражения до 300 км из контейнера длиной 6 или 12 метров. В том же контейнере размещается пункт управления запуском.

Благодаря такому «камуфляжу» будет сложно вычислить, в каком из грузовых контейнеров может оказаться пункт запуска, и атака может оказаться внезапной, — отмечают разработчики.

Ракета Kara Atmaca длиной шесть метров и весом 890 кг обладает устойчивостью к радиоэлектронным помехам и предназначена для поражения стационарных целей. Эта разработка стала одной из ключевых новинок выставки IDEF, где также были заключены важные контракты, включая поставки турецких истребителей KAAN в Индонезию.

Ранее Турция представила свою первую гиперзвуковую баллистическую ракету Tayfun Block 4. Новый вид вооружения был показан на международной выставке вооружений IDEF 2025 в Стамбуле.