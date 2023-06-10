Трюдо приехал с необъявленным визитом в Киев

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский с премьер-министром Канады Джастином Трюдо

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо прибыл в Киев, сообщает Reuters. Он приехал в сопровождении заместителя главы канадского Минфина Христи Фриланд. Визит не анонсировался.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо посетил Киев в субботу, чтобы выразить поддержку, поскольку Украина готовится к крупному контрнаступлению против российских войск и борется с регулярными авиаударами, — говорится в сообщении.

Также Трюдо посетил мемориал «Стена памяти» в центре Киева.

Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник опубликовал в Twitter фотографию, на которой пожимает руку Трюдо на платформе железнодорожного вокзала. Кадр он сопроводил подписью «Добро пожаловать в Украину, господин премьер-министр».

Трюдо собирается встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает The Globe and Mail. Ожидается, что политики обсудят поддержку Киева со стороны Оттавы.

В апреле Трюдо сообщил, что Оттава передаст Киеву оружие в рамках нового пакета военной помощи. Сам Зеленский сообщил, что политики договорились о шагах по реализации «Формулы мира».