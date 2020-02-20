https://static.news.ru/photo/008e4178-53c8-11ea-9a5b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sachelle Babbar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп считает, привлечение одного млн мигрантов изменило Европу в худшую сторону. По его словам, если не начать «действовать очень быстро», то Европа не вернётся к тому состоянию, в котором пребывала раньше.

«Я думаю, то, что случилось с Европой, это позор. Позволить иммиграции занять место в Европе — это позор», — заявил глава Белого дома изданию The Sun.

По его словам, Европа теряет свою культуру. Американский лидер напомнил, что положительно относится к европейским странам, поскольку его мать родом из Шотландии, а отец из Германии.

Не забывайте, что, по сути, я продукт Европейского Союза, между Шотландией и Германией, — заявил Дональд Трамп.

NEWS.ru сообщал, что в Великобритании хотят внедрить новую систему оценки мигрантов. Кандидаты для получения рабочей визы будет получать баллы в случае соответствия ряду критериев. Будет учитываться уровень владения английским языком, навыки и квалификация, а также предложения от работодателя. По предварительным оценкам, 70% мигрантов на территории Британии не отвечают новым требованиям.

Власти Британии после выхода из ЕС намерены «закрутить гайки» в вопросе миграционной политики. МВД страны опубликовало новый проект, по которому низкоквалицированные трудовые мигранты не смогут работать в Великобритании. Эта ниша долгие годы была заполнена поляками, румынами и другими выходцами из Восточной Европы.