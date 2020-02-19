https://static.news.ru/photo/afc642c6-5332-11ea-bf35-fa163e074e61_660.jpg Фото: Miguel Juarez Lugo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Великобритании профессиональные качества иммигрантов будут оцениваться по балльной системе. Об этом сообщила министр внутренних дел страны Прити Пател.

Введение в Великобритании новой иммиграционной системы, основанной на баллах, позволит привлечь квалифицированные кадры. Таким образом, будет положен конец свободному передвижению мигрантов и восстановлен контроль над границами Соединённого Королевства.

(Это позволит — прим. NEWS.ru) привлечь самых ярких и лучших работников со всего мира, стимулировать экономический рост, — цитирует Патти ТАСС.

По новой системе кандидатам на получение рабочей визы будут начисляться баллы в зависимости от соответствия ряду критериев. Оценивать предстоит навыки и квалификацию, уровень владения английским языком и наличие предложения от работодателя. Планируется, что эта схема начнёт работать с 1 января 2021 года.

Отмечается, что в настоящее время около 70% приехавших из государств ЕС на территории Великобритании не отвечают требованиям новой системы.

Великобритания официально осуществила процедуру Brexit и покинула Евросоюз в ночь на 31 января. Накануне, 30 января, ЕС завершил процесс ратификации сделки, в которой были описаны условия выхода Соединённого Королевства из состава сообщества, передавал NEWS.ru.