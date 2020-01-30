https://static.news.ru/photo/4ef4731e-4360-11ea-9d54-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Совет ЕС завершил процесс ратификации сделки, в которой были описаны условия выхода Великобритании из состава сообщества.

Ведомство опубликовало официальное заявление, в котором говорится, что сделка окончательно завершена. Соединённое королевство сможет 31 января в полночь покинуть Евросоюз. 1 февраля Лондон и Брюссель уже смогут приступить к выстраиванию новых взаимоотношений.

Как писал NEWS.ru, заместитель спикера Палаты общин британского парламента Найджел Эванс проинформировал, что королева Елизавета II подписала билль о Brexit. Теперь билль о выходе Великобритании из Евросоюза, подготовленный правительством Бориса Джонсона, приобрёл статус закона.