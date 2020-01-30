Совет ЕС завершил процесс ратификации сделки, в которой были описаны условия выхода Великобритании из состава сообщества.
Ведомство опубликовало официальное заявление, в котором говорится, что сделка окончательно завершена. Соединённое королевство сможет 31 января в полночь покинуть Евросоюз. 1 февраля Лондон и Брюссель уже смогут приступить к выстраиванию новых взаимоотношений.
Как писал NEWS.ru, заместитель спикера Палаты общин британского парламента Найджел Эванс проинформировал, что королева Елизавета II подписала билль о Brexit. Теперь билль о выходе Великобритании из Евросоюза, подготовленный правительством Бориса Джонсона, приобрёл статус закона.
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