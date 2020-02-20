Министерство внутренних дел Великобритании опубликовало проект нового миграционного законодательства. Согласно ему, в страну со следующего года перестанут пускать низкоквалифицированных трудовых мигрантов. Эта ниша на рынке труда долгие годы была заполнена по большей части поляками, румынами и другими выходцами из Восточной Европы. Эксперты считают, что такие меры отрицательно скажутся на британской экономике.

Brexit свершился, и Лондон не стал откладывать в долгий ящик то, что обещал людям, за него голосовавшим, — контроль над границами. В рамках ЕС в Британию могли приезжать и работать все граждане Союза, теперь же Соединённое Королевство хочет видеть у себя только высокообразованных и квалифицированных специалистов.

Согласно проекту нового миграционного законодательства, для получения рабочей визы потенциальный трудовой мигрант должен хорошо говорить по-английски и иметь приглашение от работодателя, который готов платить ему не менее £25 600 в год (около 2,1 млн рублей). Эти требования автоматически закрывают въезд в страну низкоквалифицированным рабочим, так как их зарплаты значительно ниже. Кроме того, если раньше польские сантехники и румынские строители как граждане ЕС были в более выгодном положении, чем мигранты из стран за пределами Евросоюза, то с будущего года они будут уравнены с ними в правах.

Gabriel Szabo/Medicimage LTD/Global Look Press

Порог заработной планы может быть понижен до £20 480 в случае, если заявитель на визу представляет категорию работников, в которых стране в данный момент существует недостаток, — например, медсестёр. Мигрантам могут также разрешить въезжать в Соединённое Королевство без приглашения от работодателя, если они имеют очень высокую квалификацию. И наконец, правительство закрепит квоту в 10 000 мест для сезонных сельскохозяйственных рабочих из-за рубежа.

Мы должны переориентировать нашу экономику с опоры на дешёвый труд из Европы на инвестиции в сферу технологий и автоматизации, — сказано в документе британского правительства. — Работодателям придётся к этому приспособиться.

Кроме того, правительство подчёркивает, что ниша низкоквалифицированного труда в Британии уже заполнена, и проживающие в стране граждане ЕС смогут без проблем закрепить свой статус и продолжать работать. Тем не менее, наниматели выражают беспокойство, ведь автоматизация и высокие технологии мало повлияют на востребованность рабочих рук в такой сфере, как строительство, например. Учитывая низкий уровень безработицы — всего 3,8%, — заполнять вакансии британским компаниям после принятия нового законодательства станет сложнее. Привыкнув к нескончаемому потоку дешёвой и надёжной рабочей силы из восточноевропейских стран, граждане Великобритании вряд ли будут готовы заменить польских сантехников. По крайней мере, за те деньги, которые получали выходцы из Восточной Европы.

Jochen Tack/imagebroker.com/Global Look Press

По словам директора союза работодателей CBI Каролин Фэйрбэйрн, больше всего от нового закона пострадают компании в сферах обслуги, строительства, гостиничного бизнеса и общественного питания.

В некоторых секторах фирмы столкнутся с проблемой: как им найти людей, необходимых для их бизнеса, — объяснила Фэйрбэйрн в комментарии изданию Politico. — Фирмы знают, что найм из-за рубежа и инвестиции в технологии и навыки работников — это не выбор «или-или». Чтобы двигать экономику вперёд, необходимо и то, и то.

Министр внутренних дел Великобритании Прити Пател на обеспокоенность работодателей ответила тем, что 8 млн трудоспособного населения «экономически неактивны». Поэтому задача состоит просто в том, чтобы привлечь их труду. Однако журналисты тут же припомнили любопытный факт биографии главы МВД: её родители прибыли в Великобританию из Уганды, но, согласно новым правилам, им бы не дали рабочую визу.

Очень интересно, не находите? — спросил Пател радиоведущий Ник Феррари, сам потомок иммигрантов. — Я бы не сидел сейчас в этой студии, а вы бы не были министром иностранных дел, согласно вашей же системе.

Госпожа министр не нашлась, что ответить.

Прити Патель Pete Maclaine/Keystone Press Agency/Global Look Press

У работодателей остаётся время до января следующего года (когда закон вступит в силу), чтобы нанять зарубежных трудящихся, так что спрос на низкоквалифицированную рабочую силу в Британии, скорее всего, будет ажиотажным в течение 2020-го. Уже живущие в Соединённом Королевстве граждане ЕС в данный момент проходят процедуру закрепления своего статуса, чтобы не быть высланными из страны после окончания переходного периода. Больше всего подобных заявлений предсказуемо подали поляки — более 512 000 по состоянию на конец 2019 года. На втором месте румыны с 435 000, а на третьем итальянцы — 300 000.