Министерство внутренних дел Великобритании опубликовало проект нового миграционного законодательства. Согласно ему, в страну со следующего года перестанут пускать низкоквалифицированных трудовых мигрантов. Эта ниша на рынке труда долгие годы была заполнена по большей части поляками, румынами и другими выходцами из Восточной Европы. Эксперты считают, что такие меры отрицательно скажутся на британской экономике.
Brexit свершился, и Лондон не стал откладывать в долгий ящик то, что обещал людям, за него голосовавшим, — контроль над границами. В рамках ЕС в Британию могли приезжать и работать все граждане Союза, теперь же Соединённое Королевство хочет видеть у себя только высокообразованных и квалифицированных специалистов.
Согласно проекту нового миграционного законодательства, для получения рабочей визы потенциальный трудовой мигрант должен хорошо говорить по-английски и иметь приглашение от работодателя, который готов платить ему не менее £25 600 в год (около 2,1 млн рублей). Эти требования автоматически закрывают въезд в страну низкоквалифицированным рабочим, так как их зарплаты значительно ниже. Кроме того, если раньше польские сантехники и румынские строители как граждане ЕС были в более выгодном положении, чем мигранты из стран за пределами Евросоюза, то с будущего года они будут уравнены с ними в правах.
Порог заработной планы может быть понижен до £20 480 в случае, если заявитель на визу представляет категорию работников, в которых стране в данный момент существует недостаток, — например, медсестёр. Мигрантам могут также разрешить въезжать в Соединённое Королевство без приглашения от работодателя, если они имеют очень высокую квалификацию. И наконец, правительство закрепит квоту в 10 000 мест для сезонных сельскохозяйственных рабочих из-за рубежа.
Мы должны переориентировать нашу экономику с опоры на дешёвый труд из Европы на инвестиции в сферу технологий и автоматизации, — сказано в документе британского правительства. — Работодателям придётся к этому приспособиться.
Кроме того, правительство подчёркивает, что ниша низкоквалифицированного труда в Британии уже заполнена, и проживающие в стране граждане ЕС смогут без проблем закрепить свой статус и продолжать работать. Тем не менее, наниматели выражают беспокойство, ведь автоматизация и высокие технологии мало повлияют на востребованность рабочих рук в такой сфере, как строительство, например. Учитывая низкий уровень безработицы — всего 3,8%, — заполнять вакансии британским компаниям после принятия нового законодательства станет сложнее. Привыкнув к нескончаемому потоку дешёвой и надёжной рабочей силы из восточноевропейских стран, граждане Великобритании вряд ли будут готовы заменить польских сантехников. По крайней мере, за те деньги, которые получали выходцы из Восточной Европы.
По словам директора союза работодателей CBI Каролин Фэйрбэйрн, больше всего от нового закона пострадают компании в сферах обслуги, строительства, гостиничного бизнеса и общественного питания.
В некоторых секторах фирмы столкнутся с проблемой: как им найти людей, необходимых для их бизнеса, — объяснила Фэйрбэйрн в комментарии изданию Politico. — Фирмы знают, что найм из-за рубежа и инвестиции в технологии и навыки работников — это не выбор «или-или». Чтобы двигать экономику вперёд, необходимо и то, и то.
Министр внутренних дел Великобритании Прити Пател на обеспокоенность работодателей ответила тем, что 8 млн трудоспособного населения «экономически неактивны». Поэтому задача состоит просто в том, чтобы привлечь их труду. Однако журналисты тут же припомнили любопытный факт биографии главы МВД: её родители прибыли в Великобританию из Уганды, но, согласно новым правилам, им бы не дали рабочую визу.
Очень интересно, не находите? — спросил Пател радиоведущий Ник Феррари, сам потомок иммигрантов. — Я бы не сидел сейчас в этой студии, а вы бы не были министром иностранных дел, согласно вашей же системе.
Госпожа министр не нашлась, что ответить.
У работодателей остаётся время до января следующего года (когда закон вступит в силу), чтобы нанять зарубежных трудящихся, так что спрос на низкоквалифицированную рабочую силу в Британии, скорее всего, будет ажиотажным в течение 2020-го. Уже живущие в Соединённом Королевстве граждане ЕС в данный момент проходят процедуру закрепления своего статуса, чтобы не быть высланными из страны после окончания переходного периода. Больше всего подобных заявлений предсказуемо подали поляки — более 512 000 по состоянию на конец 2019 года. На втором месте румыны с 435 000, а на третьем итальянцы — 300 000.
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