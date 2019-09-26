https://static.news.ru/photo/830fb854-e0b7-11e9-8664-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dominika Zarzycka/ZUMAPRESS.com

Глава польской нефтегазовой госкомпании PGNIG Пётр Вожняк заявил, что ограничение доступа «Газпрома» к газопроводу Opal спасло страну от перебоев в поставках газа.

По его мнению, если бы Opal не притормозили, юго-восток Польши остался бы без газа. Теперь же, дополнил Вожняк, недостающие объёмы (на которые российская компания сокращает передачу) будут транспортироваться транзитом через Украину и частично попадут в Польшу, пишет Biznesalert .

Как писал News.ru ранее, «Газпром» выразил надежду на то, что Еврокомиссия будет отстаивать ставшую предметом разбирательства в суде позицию, изложенную в соглашении по газопроводу OPAL. Об этом заявил глава газовой корпорации Алексей Миллер.