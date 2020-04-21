Европа

Традиционный фестиваль Сан-Фермин с забегами быков отменили в Испании

15:48, 21 апреля 2020
Фото: Elsa A Bravo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В испанской Памплоне летом 2020 года не будут проводить фестиваль Сан-Фермин, который практически ежегодно устраивали в период с 6 по 14 июля на протяжении более 800 лет. Об этом сообщила исполняющая обязанности мэра города Ана Элизальде.

Это пятая отмена мероприятия за всё его историю. Решение было принято на фоне ситуации с пандемией коронавируса, уточняет CNN. На территории королевства выявлено более 200 тысяч случаев заражения COVID-19.

Как писал NEWS.ru, во время празднования фиесты в Памплоне шестеро испанцев не смогли убежать от разъярённых быков и были госпитализированы. Двое участников забега с животными получили серьёзные удары в грудную клетку, трое — черепно-мозговые травмы, один пострадавший отделался ушибом в районе поясницы.

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