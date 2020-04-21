Традиционный фестиваль Сан-Фермин с забегами быков отменили в Испании

https://static.news.ru/photo/8d568a0c-83cf-11ea-a563-fa163e074e61_660.jpgФото: Elsa A Bravo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
В испанской Памплоне летом 2020 года не будут проводить фестиваль Сан-Фермин, который практически ежегодно устраивали в период с 6 по 14 июля на протяжении более 800 лет. Об этом сообщила исполняющая обязанности мэра города Ана Элизальде.
Это пятая отмена мероприятия за всё его историю. Решение было принято на фоне ситуации с пандемией коронавируса, уточняет CNN. На территории королевства выявлено более 200 тысяч случаев заражения COVID-19.
El Ayuntamiento de Pamplona suspende la celebraciÃ³n de las fiestas de San FermÃn en julio de 2020
Как писал NEWS.ru, во время празднования фиесты в Памплоне шестеро испанцев не смогли убежать от разъярённых быков и были госпитализированы. Двое участников забега с животными получили серьёзные удары в грудную клетку, трое — черепно-мозговые травмы, один пострадавший отделался ушибом в районе поясницы.