Традиционный фестиваль Сан-Фермин с забегами быков отменили в Испании

https://static.news.ru/photo/8d568a0c-83cf-11ea-a563-fa163e074e61_660.jpg Фото: Elsa A Bravo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В испанской Памплоне летом 2020 года не будут проводить фестиваль Сан-Фермин, который практически ежегодно устраивали в период с 6 по 14 июля на протяжении более 800 лет. Об этом сообщила исполняющая обязанности мэра города Ана Элизальде.

Это пятая отмена мероприятия за всё его историю. Решение было принято на фоне ситуации с пандемией коронавируса, уточняет CNN. На территории королевства выявлено более 200 тысяч случаев заражения COVID-19.

El Ayuntamiento de Pamplona suspende la celebraciÃ³n de las fiestas de San FermÃ­n en julio de 2020



Pero recuerda que,

en cuanto podamos #LosViviremos



#SanFermines pic.twitter.com/bA9f4k2JvZ — Ayuntamiento de Pamplona (@Pamplona_ayto) April 21, 2020

Как писал NEWS.ru, во время празднования фиесты в Памплоне шестеро испанцев не смогли убежать от разъярённых быков и были госпитализированы. Двое участников забега с животными получили серьёзные удары в грудную клетку, трое — черепно-мозговые травмы, один пострадавший отделался ушибом в районе поясницы.