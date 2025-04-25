Стало известно об участии сына замглавы ЦРУ в СВО УНИАН: 21-летний сын замглавы ЦРУ Глосс погиб в боях на Украине

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Майкл Глосс

Сын замдиректора Центрального разведывательного управления США Джулиан Галлины Глосс Майкл погиб в зоне проведения спецоперации, пишет агентство УНИАН. По его данным, 21-летний американец участвовал в боях на стороне ВС РФ. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Молодой человек был также сыном ветерана войны в Ираке Ларри Глосса, который создает программное обеспечение для американской армии и стран НАТО. Майкл, как отмечается, был пацифистом, протестовал против запрета абортов и защищал климат.

Однако в 2023 году он бросил учебу и уехал в кругосветное путешествие. Затем, по данным журналистов, парень подписал военный контракт. Подробностей о смерти Майкла нет.

Ранее стало известно, что артист Назар Якубов, работавший в Большом Московском государственном цирке на проспекте Вернадского, трагически погиб в зоне специальной военной операции. Генеральный директор цирка Эдгард Запашный отметил, что Якубов выступал в акробатическом номере вместе с семьей и принимал участие в международных фестивалях.

До этого сообщалось, что бывший хоккеист новочебоксарского «Сокола» Евгений Константинов погиб при выполнении боевой задачи в Курской области. Ему было 25 лет.