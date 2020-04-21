Суд в Нидерландах одобрил эвтаназию для людей с прогрессирующей деменцией

https://static.news.ru/photo/139fbd5c-83dc-11ea-89f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Uli Deck/dpa/Global Look Press

Верховный суд Нидерландов разрешил докторам проводить эвтаназию людям с тяжёлой формой слабоумия, которые ранее сообщили о таком желании в письменной форме. Если из-за прогрессирующей деменции такие больные не могут подтвердить своё намерение уйти из жизни, медики всё равно смогут провести процедуру.

Постановление является вехой для действующего законодательства, которое до сегодняшнего дня требовало от пациентов подтверждения их просьб об эвтаназии, отмечает Reuters.

Врач может выполнить (ранее) написанный запрос об эвтаназии, поступивший от людей с запущенной деменцией, — приводит агентство цитату из краткого изложения судебного решения.

В сентябре 2019 года суд в Гааге оправдал врача интерната для престарелых, который провёл эвтаназию 74-летней пациентке, страдавшей тяжёлой формой деменции. Эвтаназию медик осуществил в 2016 году и стал первым в стране доктором, которого за это привлекли к суду после легализации процедуры, писал NEWS.ru.

Пока женщина была в здравом уме, она подписала документ о том, что согласна на эвтаназию «в нужный момент», но затем подавала «разные сигналы». После консультаций с родными пациентки и заключения двух медиков о том, что она испытывает невыносимые страдания, врач лишил её жизни, после чего был обвинён в убийстве.