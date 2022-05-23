Суд на Украине разрешил арестовать Януковича

Виктор Янукович / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Печерский районный суд Киева разрешил арестовать четвертого президента Украины Виктора Януковича за подписание Харьковских соглашений. Бывший глава государства проходит по делу о государственной измене. Подписание документа состоялось в апреле 2010 года. Данное соглашение предполагает размещение Черноморского флота РФ на территории Крыма.

Печерский районный суд города Киева 23 мая 2022 года избрал бывшему президенту Украины меру пресечения в виде содержания под стражей в уголовном производстве по обстоятельствам совершения им государственной измены, — сказано в сообщении.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело по факту подписания Харьковских соглашений об условиях пребывания российского Черноморского флота в Крыму. Соглашение между двумя странами было ратифицировано Верховной радой в 2010 году.

После Государственное бюро расследований (ГБР) Украины предъявило обвинение в государственной измене бывшему премьер-министру страны Николаю Азарову по делу о подготовке в 2010 году Харьковских соглашений.