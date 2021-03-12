СБУ возбудила уголовное дело из-за договора о Черноморском флоте в Крыму

https://static.news.ru/photo/59023e70-8353-11eb-944c-96000091f725_660.jpg Фото: Server Amzayev/Global Look Press

Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело по факту подписания Харьковских соглашений об условиях пребывания российского Черноморского флота в Крыму. Соглашение между двумя странами было ратифицировано Верховной радой в 2010 году.

Наличие военного контингента другого государства на полуострове сделало возможным присоединение Крыма к России четыре года спустя, полагают инициаторы ревизии международных договоров прошлых лет.

Следствие также полагает, что подписание договора между двумя странами привело к увеличению количества личного состава воинских формирований и спецслужб России, причастных к переходу Республики Крым и города Севастополя под юрисдикцию РФ.

Досудебное расследование в отношении должностных лиц органов государственной власти проводится по факту совершения государственной измены в 2008–2010 годах.

Как сообщили в пресс-центре СБУ, следователи изучат обстоятельства подготовки и подписания 21 апреля 2010 года «Соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины до 2042 года». Кроме того, будет перепроверено соблюдение регламента и процедур во время утверждения документа депутатами Верховной рады.

Ранее, как писал NEWS.ru, Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) поручил СБУ выяснить все аспекты появления соглашения между Украиной и Россией о пребывании Черноморского флота в Крыму.