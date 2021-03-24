Экс-премьера Украины обвинили в госизмене из-за российского флота в Крыму

https://static.news.ru/photo/86f4137e-8cbf-11eb-8045-96000091f725_660.jpg Фото: Server Amzayev/Global Look Press

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины предъявило обвинение в государственной измене бывшему премьер-министру страны Николаю Азарову. Ему инкриминируют подготовку в 2010 году Харьковских соглашений о размещении Черноморского флота России в Крыму.

В правовой системе республики на этой стадии подозреваемому «сообщают о подозрении» — именно такую формулировку использовал офис генерального прокурора в сообщении об очередном этапе расследования в официальном Telegram-канале.

Имя и фамилия экс-главы украинского правительства ведомство не упоминает, тем не менее указанные даты предполагаемого преступления против государства соответствуют сроку пребывания Азарова в должности. Расследование в отношении должностных лиц органов государственной власти проводится по факту совершения государственной измены в 2008–2010 годах.

Соглашение между двумя странами было ратифицировано Верховной радой в 2010 году. Следствие полагает, что подписание договора между двумя странами привело к увеличению количества личного состава воинских формирований и спецслужб России, причастных к переходу Республики Крым и города Севастополя под юрисдикцию РФ.

Азаров был вынужден покинуть страну после вооружённого переворота в феврале 2014 года. Тогда Верховная рада отстранила от власти президента Виктора Януковича, и некоторым высшим чиновникам пришлось скрыться за границей. На Украине Азаров является подозреваемым в ряде преступлений, в том числе в злоупотреблении служебным положением и незаконном обогащении.

Как писал NEWS.ru, следователи не только изучают обстоятельства подготовки и подписания 21 апреля 2010 года «Соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины до 2042 года». Они также перепроверяют соблюдение регламента и процедур во время утверждения документа депутатами Верховной рады.