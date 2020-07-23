Суд арестовал захватившего автобус в Луцке до 18 сентября

https://static.news.ru/photo/9fd51d5e-ccf1-11ea-99ef-fa163e074e61_660.jpg Фото: npu.gov.ua

На Украине Луцкий районный суд отправил под арест Максима Кривоша, который захватил автобус с заложниками в Луцке, на 60 суток, до 18 сентября.

Прокурор просил суд арестовать Кривоша на 60 суток. Трансляцию ведёт телеканал ZIK.

Суд постановил ходатайство удовлетворить, применить к подозреваемому Кривошу Максиму меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток, срок которого исчислять с момента фактического задержания, то есть с 21:30 (совпадает с мск. — NEWS.ru) 21 июля 2020 года до 18 сентября 2020 включительно без определения размера залога, — сказал следственный судья.

Адвокат Кривоша в перерыве в заседании рассказал, что защита хотела бы при рассмотрении дела по существу, чтобы была заслушана запись телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским, в случае, если она существует.

Когда суд объявил о своём решении, Кривош пообещал «продолжение перформанса». При этом защита заявила, что захватчик выступил против обжалования решения о его аресте в апелляционной инстанции.

Захват заложников произошёл утром на Театральной площади. В 09:26 террорист сам позвонил в полицию и сообщил об этом. Он также предупредил сотрудников правоохранительных органов, что вооружён и имеет при себе взрывные устройства. Захватчик требовал, чтобы представители украинской власти, бизнеса и Церкви признали себя террористами.

Президенту Владимиру Зеленскому он выдвигал отдельное требование. Террорист хотел, чтобы глава государства записал видео с призывом посмотреть документальный фильм «Земляне» 2005 года о проблеме жестокого обращения с животными. Зеленский его требование выполнил и выложил ролик на своей странице в Facebook. Позже автобус взяли штурмом, а президент удалил пост.

Заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко при этом заявил, что Кривоша отправят на психиатрическую экспертизу.

В отношении Кривоша полиция и Служба безопасности Украины открыла уголовные производства. Сведения о факте преступления внесены в реестр по ч. 2 ст. 147 (захват заложников), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего), ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

Как писал NEWS.ru, во время заседания Кривош принёс извинения заложникам.