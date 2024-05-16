Стрелявшему в премьера Фицо грозит пожизненный срок Полиция Словакии обвинила стрелявшего в Фицо в попытке умышленного убийства

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Полиция Словакии предъявила обвинения стрелявшему в премьер-министра республики Роберта Фицо писателю Юраю Цинтуле, сообщает телеканал Noviny. Его будут судить за попытку умышленного убийства из мести.

Отмечается, что нападавшему по этой статье грозит минимум 25 лет заключения. При этом максимальный срок представляет собой пожизненное лишение свободы.

15 мая на премьера Словакии было совершено покушение. Цинтула выстрелил в главу правительства около пяти раз. Выяснилось, что стрелявший является оппозиционером и сторонником либеральной партии «Прогрессивная Словакия». Как утверждается, он открыто выражал свою ненависть к политикам с левыми взглядами в социальных сетях.

Фицо после серьезных ранений на вертолете доставили в больницу Банска-Бистрицы, там его оперировали несколько часов, после чего погрузили в искусственную кому на сутки. Местные СМИ сообщали, что он потерял много крови и находится в критическом состоянии.

Свою поддержку Фицо после ранения выразил президент России Владимир Путин. При этом сенатор Алексей Пушков назвал нападение на политика актом политического террора. Он уверен, что либеральные СМИ создают условия для политического терроризма, спекулируя на принципе свободы слова.