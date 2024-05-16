Премьера Словакии после операции ввели в состояние искусственной комы

Фото: Kremlin.ru

Роберт Фицо

После операции, которая длилась примерно 3 часа 40 минут, премьер-министра Словакии Роберта Фицо врачи на сутки ввели в состояние клинической комы, сообщил телеканал ТАЗ. Сейчас все зависит от его физического состояния и от того, сможет ли организм политика справиться с ранениями, уточнили журналисты.

По данным телеканала, состояние словацкого премьера критическое, он потерял много крови. Официально эти данные не получили подтверждения. Однако, по словам министра охраны окружающей среды республики Томаша Тараба, жизнь Фицо не находится в опасности.

Я думаю, что в конце концов он выживет. Он не находится в опасной для жизни ситуации в настоящий момент, — заявил он BBC.

Словацкие СМИ сообщили, что полиция забрала на допрос жену Юрая Цинтулы, пять раз стрелявшего в премьер-министра. Его сын, отвечая на вопрос Aktuality о том, ненавидел ли отец Роберта Фицо, заявил: «Я вам скажу так: он за него не голосовал. Это все, что я могу сказать».

Ранее стало известно, что в премьер-министра Словакии Роберта Фицо мог стрелять 71-летний писатель Юрай Цинтула. По данным СМИ, он является оппозиционером и поддерживает либеральную партию «Прогрессивная Словакия». Уточняется, что он неоднократно высказывал неприязнь к правящей партии «Курс — социальная демократия».