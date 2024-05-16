Пушков высказался о роли либеральных СМИ в нападении на Фицо Пушков назвал нападение на премьера Словакии Фицо актом политического террора

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Либеральная пресса создает условия для политического терроризма, спекулируя на принципе свободы слова, так прокомментировал покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо глава комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем Telegram-канале. Он назвал нападение на политика актом политического террора.

Что касается либеральных СМИ, то они, спекулируя на принципе свободы слова, давно уже превратились в инструменты разжигания политической ненависти. Они <...> давно превратились в носителей неприкрытой ненависти к тем, кто не разделяет их взгляды, и тем самым создают условия для политического терроризма, — написал Пушков.

Он считает, что напавший на Роберта Фицо оппозиционный активист был, по крайней мере, мотивирован кампанией ненависти, подогретой либеральными СМИ, а то и вовсе участником более широкого заговора. Пушков также напомнил, что сам Фицо предсказал покушение на себя еще за месяц до этого, обвинив оппозицию и СМИ в том, что они разжигают ненависть в отношении представителей власти.

Ранее заместитель министра охраны окружающей среды Словакии Филип Куффа сообщил, что врачи оценивают состояние премьер-министра республики Роберта Фицо после операции как стабильное. Других подробностей о самочувствии главы кабинета министров он не привел.