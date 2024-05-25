Страны ЕС существенно нарастили поставки вина из России Евросоюз увеличил поставки вина из России до максимума с декабря 2022 года

Страны Евросоюза в марте достигли максимального уровня закупок российского вина впервые с конца 2022 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на отчет статистики ЕС. Уточняется, что лидером среди стран, увеличивших поставки напитка из России, стала Италия.

Отмечается, что в декабре 2022 года объем закупок достиг 30 тысяч тонн, в марте 2024 года этот показатель достиг отметки в 26,6 тысячи тонн в месячном и годовом выражении. Италия нарастила поставки на 27% и, как и феврале, оказалась главным покупателем российского вина — Рим заказал 11,9 тысячи тонн. Литва, в свою очередь, увеличила объемы закупок на 40% до 4,2 тысячи тонн, а Испания — до 3 тысяч тонн. Польша оказалась на четвертой строчке из-за снижения поставок на 24%, она стала единственной страной ЕС, уменьшившей поставки. Также сообщается, что вино из России вновь начала закупать Болгария.

Ранее Bloomberg сообщил, что Россия в 2024 году стала главным поставщиком пшеницы на мировые рынки. По данным издания, эксперты ждут от РФ дальнейшего доминирования в этой сфере, так как перед Европой замаячил упадок сельского хозяйства из-за неблагоприятной погоды. При этом агентство отмечает, что даже в случае непогоды в России, она все равно сможет сохранить лидерство.