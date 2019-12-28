https://static.news.ru/photo/a4d36150-2b19-11ea-aec4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Радикальные последователи Православной церкви Украины (ПЦУ) избили священников и прихожан Украинской православной церкви (УПЦ) в Винницкой области. Инцидент произошёл в селе Новоживотов.

Нападение было совершено на инициативную группу, которая находится на круглосуточном дежурстве, чтобы не допустить силового захвата храма, сказано на сайте УПЦ. Двоим священнослужителям впоследствии потребовалась помощь медиков. Настоятеля храма радикалы сбросили с лестницы и били ногами.

Избиению предшествовал затяжной конфликт за здание храма. На его передаче в ведение ПЦУ настаивает Винницкая областная администрация. Представители УПЦ и ПЦУ договорились решить вопрос в суде, а до той поры — не проводить службы. Однако сторонники новой церкви сменили замок на входе в храм, после чего там было установлено круглосуточное дежурство.

17 декабря суд отклонил все притязания ПЦУ. Это, возможно, и привело к нарушению «перемирия», полагают в УПЦ.

Новая церковь на Украине была образована на объединительном соборе в Киеве в декабре 2018 года в результате слияния двух неканонических церковных структур. Главой новой автокефальной церкви стал митрополит Епифаний.

С тех пор сообщения о захвате храмов, принадлежащих УПЦ, приходили регулярно. Однако в последнее время интенсивность таких силовых действий снизилась.

Ранее, как писал NEWS.ru, африканские священники выразили сожаление и несогласие с решением патриарха Александрийского Феодора II о признании ПЦУ. Они высказали надежду на то, что эта позиция будет пересмотрена.