Радикальные последователи Православной церкви Украины (ПЦУ) избили священников и прихожан Украинской православной церкви (УПЦ) в Винницкой области. Инцидент произошёл в селе Новоживотов.
Нападение было совершено на инициативную группу, которая находится на круглосуточном дежурстве, чтобы не допустить силового захвата храма,
Избиению предшествовал затяжной конфликт за здание храма. На его передаче в ведение ПЦУ настаивает Винницкая областная администрация. Представители УПЦ и ПЦУ договорились решить вопрос в суде, а до той поры — не проводить службы. Однако сторонники новой церкви сменили замок на входе в храм, после чего там было установлено круглосуточное дежурство.
17 декабря суд отклонил все притязания ПЦУ. Это, возможно, и привело к нарушению «перемирия», полагают в УПЦ.
Новая церковь на Украине была образована на объединительном соборе в Киеве в декабре 2018 года в результате слияния двух неканонических церковных структур. Главой новой автокефальной церкви стал митрополит Епифаний.
С тех пор сообщения о захвате храмов, принадлежащих УПЦ, приходили регулярно. Однако в последнее время интенсивность таких силовых действий снизилась.
Ранее, как писал NEWS.ru, африканские священники выразили сожаление и несогласие с решением патриарха Александрийского Феодора II о признании ПЦУ. Они высказали надежду на то, что эта позиция будет пересмотрена.
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