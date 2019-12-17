Африканские священники выразили сожаление и несогласие с решением патриарха Александрийского Феодора II о признании Православной церкви Украины. Они высказали надежду на то, что эта позиция будет пересмотрена.
Свою позицию священнослужители озвучили в открытом письме, перевод которого
Мы, православные африканские священники, с большим удивлением и смущением узнали о решении патриарха Александрийского Феодора. <...> Оно ставит под угрозу те добрые отношения нашей Церкви с Русской Православной Церковью, которые сложились в последние десятилетия, — сказано в послании, подписанном священнослужителями из Кении, Танзании, Уганды и Замбии.
В письме отмечается, что «признание вчерашних украинских раскольников подвергается критике во многих поместных церквах». Фактически действия патриарха Феодора привели к разрыву отношений с Украинской православной церковью Московского патриархата, к которой, отмечают авторы, принадлежит большинство православных украинцев.
В ноябре, как писал News.ru, предстоятель Александрийского патриархата
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