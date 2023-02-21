На Украине пачку соли из Соледара продадут в десятки раз дороже рынка На Украине последнюю партию соли из Соледара распродадут по 1000 рублей

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Специальную партию соли из Соледара в Донецкой Народной Республике, контроль над которым украинские войска утратили в январе, распродадут на Украине по 500 гривен (примерно 1000 рублей) за пачку, сообщили в Верховной раде. Вырученные деньги обещают направить на покупку боевых дронов для ВСУ.

Специальная партия «Артемсол», добытая в украинском Соледаре. Создана ГП «АРТЕМСОЛЬ» и UNITED24, чтобы помочь украинским защитникам и добавить нам немного сил. <...> Мы разделили 20 тонн соли на 100 тысяч символических пачек. <...> Стоимость пачки — 500 гривен, 465 гривен с каждой передадут на формирование флотилии дронов-камикадзе для ГУР, — говорится в сообщении.

Представители украинского парламента также опубликовали фото пачки лимитированной соли. Дизайн повторяет советскую упаковку, однако на пакете написано: «Мощь. Каменная украинская».

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в ходе военной операции российская армия за последнее время на Донецком и Запорожском направлениях взяла под контроль семь населенных пунктов Украины. Так, были заняты Соледар, Клещеевка, Подгорное, Краснополье, Благодатное, Лобковое и Николаевка. Шойгу добавил, что успешно развиваются боевые действия в районах Угледара и Артемовска.