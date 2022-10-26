Стало известно, появится ли ядерное оружие в Финляндии с ее приходом в НАТО Iltalehti: законопроект о членстве Финляндии в НАТО допускает размещение ядерного оружия

Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Законопроект о членстве Финляндии в НАТО не исключает размещения ядерного оружия на ее территории, сообщила газета Iltalehti со ссылкой на источники в сфере внешней политики и безопасности страны. По ее данным, законопроект не накладывает запрета и на размещение военных баз и военного контингента Блока.

Было бы глупо вводить ограничения, которые в действительности могут осложнить оборону Финляндии, — заявил один из источников.

Отмечается, что документ о вступлении Финляндии в Альянс практически готов и будет представлен в течение двух недель для обсуждения и консультаций. В его подготовке участвуют МИД, МВД и Минобороны страны, а также канцелярия президента.

23 сентября протокол о приеме Финляндии и Швеции в НАТО ратифицировали 27 государств из 30 стран — членов НАТО. Турция к настоящему моменту не подписала документ: президент Реджеп Тайип Эрдоган требует, чтобы Хельсинки и Стокгольм выслали представителей запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана, а также сняли ряд санкций. Кроме того, Анкара настаивает на том, чтобы Финляндия и Швеция делились разведданными по борьбе с терроризмом, прежде чем Турция одобрит их заявку на вступление в Альянс. 1 октября Эрдоган вновь заявил, что Анкара сохранит свою позицию по вопросу вступления Швеции и Финляндии в НАТО.