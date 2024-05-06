Стало известно, отправит ли Польша войска на Украину Министр Косиняк-Камыш: Польша не станет отправлять войска на Украину

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Польша не станет отправлять свои войска на Украину, заявил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш. Во время пресс-конференции, трансляция которой велась телеканалом TVP Info, он отметил, что подготовка к этому не ведется.

Польша не готовится и не будет высылать Войско польское на Украину, — сказал министр.

Ранее издание Mysl Polska сообщило, что будущее Польши окажется под вопросом в случае размещения ядерного оружия США в республике. Журналисты заявили о возможном ударе со стороны России ракетами с ядерной начинкой.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков до этого заявил, что если ядерные объекты стран НАТО будут размещены на территории Польши, они станут военной целью для России. Дипломат подчеркнул, что сдвиги в этом направлении не добавят безопасности республике.

1 мая несколько сотен человек вышли на антивоенное шествие в центре Варшавы. Мероприятие под названием «Марш мира» было направлено против вовлечения Польши в украинский конфликт. Протестующие пришли с флагами страны и плакатами с лозунгами: «Это не наша война», «Нет войне». Участники демонстрации также призывали остановить поставки вооружения и техники ВСУ.