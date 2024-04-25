Стало известно, как Россия ответит на появление ядерных объектов в Польше Рябков предупредил, что ядерные объекты НАТО в Польше станут военной целью РФ

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Если ядерные объекты стран НАТО будут размещены на территории Польши, они станут военной целью для России, заявил ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Дипломат подчеркнул, что расширение практики совместных ядерных миссий Альянса носит сугубо дестабилизирующий и угрожающий характер. Кроме того, сдвиги в этом направлении не добавят безопасности Польше.

Все те политики, которые сейчас по собственным причинам упоенно обсуждают в Польше и за ее пределами такую схему, должны понять: сдвиги в этом направлении безопасности Польше не добавят, а уж соответствующие объекты точно станут целью. И в нашем военном планировании они будут на переднем плане, — предупредил Рябков.

Замминистра добавил, что проходящие в Польше дискуссии о размещении ядерных объектов НАТО — это «развивающаяся история». При этом Россия продолжает следить за тем, как различные звенья исполнительной власти республики и другие участники «отрабатывают» эту тему в своем внутреннем дискурсе, заключил Рябков.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил о готовности разместить на территории республики американское ядерное оружие. Политик отметил, что этот вопрос обсуждается с США «уже некоторое время».