Стало известно об уничтожении двух пусковых установок ЗРК SAMP-T Под Харьковом уничтожены две пусковые установки ЗРК SAMP-T

Фото: МО РФ

В районе Харькова российскими военными уничтожены две пусковые установки ЗРК SAMP-T, сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба Министерства обороны России. Также известно, что ВС РФ нанесли удары по технике и личному составу ВСУ в 133 районах.

<...> в районе города Харькова уничтожены две пусковые установки зенитного ракетного комплекса SAMP-T франко-итальянского производства, — говорится в заявлении.

Также в Минобороны сообщили об уничтожении 205 беспилотников, запущенных со стороны позиций украинских военных. Также сбита авиационная бомба Hammer и перехвачены шесть снарядов, выпущенных из РЗСО HIMARS и «Ураган».

Ранее сообщалось, что российская самоходная артиллерийская установка 2С5 «Гиацинт-С» в артиллерийской дуэли победила стоящую на вооружении ВСУ американскую гаубицу М777. Сообщается, что сражение состоялось на Гуляйпольском направлении.

До этого армия России предотвратила попытку ВСУ по переброске сил с правого берега Днепра на острова. В итоге украинская армия лишилась пяти лодок и катеров, а также до 20 человек личного состава.

Также в Минобороны отчитались об операции штурмовиков Су-25, сорвавших ротацию ВСУ на Северодонецком направлении. Удар по технике и пехоте был нанесен неуправляемыми ракетами.