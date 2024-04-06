Раскрыты последствия провальной переброски ВСУ через Днепр ВСУ потеряли пять лодок и катеров при переброске военных через Днепр

Фото: МО РФ

Российские войска в течение последних суток уничтожили пять быстроходных лодок и катеров ВСУ, потери среди личного состава украинской армии составили до 20 человек, сообщил в своем Telegram-канале начальник пресс-центра группировки «Днепр» Роман Кодрян. По его словам, ВСУ пытались перебросить силы с правого берега Днепра на острова.

За прошедшие сутки военнослужащими артиллерийских подразделений группировки «Днепр» выявлены и уничтожены пять быстроходных лодок и катеров противника, а также до 20 военнослужащих ВСУ, готовившихся к переброске с правого берега Днепра на остров, — заявил он.

Как уточнил Кодрян, в районе Днепра был подавлен украинский БПЛА, его удалось приземлить благодаря усилиям подразделений РЭБ. В ходе боев также была уничтожена буксируемая гаубица М777, находившаяся на расстоянии свыше четырех километров. Помимо этого, артиллеристы группировки «Днепр» уничтожили четыре минометных расчета ВСУ и два склада.

Ранее морские пехотинцы из состава группировки войск «Днепр» обнаружили и уничтожили лодку ВСУ. Отмечается, что удар был нанесен с использованием FPV-дрона. В министерстве добавили, что помощник оператора зафиксировал попадание беспилотника во вражескую лодку, пытавшуюся форсировать реку Днепр.